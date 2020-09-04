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رياضة

وزير الرياضة يتعهد بإنهاء أزمة سموحة والإصلاح الزراعي.. ويشيد بجهود فرج عامر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:38 م
اشرف صحبي
اشرف صحبي
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حسام الحارتي

تعهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحل أزمة نادي سموحة والاصلاح الزراعي وذلك دعمًا للنادى الإسكندراني ومسيرته الناجحة.

واشار إلى عقد اجتماع الثلاثاء المقبل، يجمعه مع السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، للتباحث حول أزمة أرض النادى ووضع حل جذرى يضمن حق الدولة واستمرارية نادي سموحة وانجازاته، خاصة وأن الازمة ليست وليدة اليوم وانما ممتدة منذ التسعينيات.

وأشاد اشرف صبحى ، بجهود فرج عامر رئيس سموحة ودفاعه عن حقوق النادى وتواصله اليومى مع كافة الجهات المسؤولة املا فى حل الازمة مع التواصل اليومى مع اعضاء النادى لشرح كافة التفاصيل فضلا عن تأكيد رئيس سموحة اليومى على عدم تأثر النشاط الاجتماعى والرياضى داخل النادى بازمة الاصلاح الزراعى .

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