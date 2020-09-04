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رياضة

مصر المقاصة يفاجئ الإسماعيلي بـ الهدف الثاني

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز أحمد مودي نجم فريق مصر المقاصة الهدف الثاني لـ الفريق امام الاسماعيلي حيث جاء الهدف من صناعه محمد ابراهيم بتمريره رائعه لـ مودي. 

قرر حكم مباراة الاسماعيلي امام مصر المقاصة الغاء هدف لـ المقاصة في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، كان قد سجله عمرو مرعي، عقب خطأ في وسط الملعب. 

حرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري بعد العودة إلى الفار ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.

وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي، أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.

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