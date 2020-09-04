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رياضة

مرتضى منصور يعلن عن 5 صفقات سوبر للزمالك ويتحدث عن واقعة كهربا في الأهلي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هدف الفريق هو تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في ظل استقرار النادي بوجود مجلس إدارة قوي وجهاز فني على أعلى مستوى ووجود أمير مرتضى منصور كمشرف عام على فريق الكرة بالنادي الذي يعمل على خدمة النادي منذ وجوده في القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك مستقر ويوجد نظام، وليس كما يحدث في المنافس من اعتداءات بعدما قام كهربا بالتعدي على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وزملائه بل ووجه الإساءة للنادي الأهلي، هذا لا يحدث في الزمالك أبدا". 

وأشاد مرتضى منصور بجماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "الجماهير توحدت من أجل الدفاع عن حق الزمالك، أصبحوا يعرفون جيدا أن المجلس يقوم بخدمة النادي على أكمل وجه باستعادة البطولات والتفوق على الأهلي وتطوير النادي من الناحية الاجتماعية، اختلفوا معي ولكن لا خلاف على النادي الذي اعتبره أعظم نادي في الكون وتولي رئاسته أهم بالنسبة لي من أي منصب آخر".

وشدد مرتضى منصور على أن محاولات النيل منه بفبركة صوته أو شائعات هجومه على رئيس الوزراء لا تؤثر عليه، وقال رئيس الزمالك: "لم أسئ لأحد وتحدثت بكل احترام لكن العتاب حق مقبول".

وانتقد رئيس الزمالك الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام بيراميدز، متسائلا: "هل تقنية ال Var ليست في صالح الزمالك؟ عدالة السماء كانت أقوى من الحنفي حكم المباراة واستطعنا تحقيق الفوز". 

وأشار مرتضى منصور إلى أن المجلس لا ينوي إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني الحالي المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، مشددا على أنه حاول إعادة سامي الشيشيني لكنه تمسك باستقالته ولا يرد على اتصالات مجلس الإدارة.

وعن الصفقات الجديدة، أوضح رئيس الزمالك أنه لن يتحدث عن تفاصيل الصفقات قبل انتهاء الموسم لكنه تم حسم 5 صفقات جديدة .
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