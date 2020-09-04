خاص.. القماش: الإسماعيلي يدار من السوشيال ميديا.. وكل المدربين اللي قادوا الدراويش الفترة الماضية فشلة

أعرب خالد القماش، نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن استيائه الشديد، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب هزيمة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف أمام مصر للمقاصة في الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.





وقال "القماش" في تصريح خاص لصدى البلد.. الإسماعيلي سيعين مدير فني أجنبيا وسيرحل بعد شهرين، فكل الأجانب من تولى القيادة الفنية للدراويش، “فشلة”.





وأضاف " نجم الإسماعيلي السابق" مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يتخذ قراراته طبقًا، لما يدار عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وsocial media.





يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر، برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري.