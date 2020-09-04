مجانا.. بيطرى أسوان ينفذ حملات تحصين ضد الجلد العقدى

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ حملات تحصينات مجانية ضد مرض الجلد العقدى على مستوى مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.





هذا وتتم أعمال التحصينات والإجراءات الوقائية والإحترازية وفق برنامج زمنى حيث تمت أعمال لجنة التحصين ضد مرض الجلد العقدى بقرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.





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ومن ناحية أخرى أستكملت مديرية الطب البيطرى تنظيم القوافل البيطرية المجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بأنحاء قرى ونجوع محافظة أسوان حيث يتم تنظيم هذه القوافل بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم قافلة بيطرية مجانية وذلك بمنطقة المقلة بأبو الريش بحرى بمركز أسوان بمشاركة فى فعاليات الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.





وبالتوازى مع ذلك حررت مديرية الطب البيطرى بأسوان 4 محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الإشتراطات الصحية والبيطرية وذلك خلال حملة مكبرة على محال الجزارة بنطاق مدينة إدفو.



