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حوادث

تنفيذ 825 حكما وضبط مواد مخدرة بحوزة 8 متهمين في أسوان

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:39 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال حملاتها التى شنتها بمختلف المراكز والمدن من تنفيذ  825 حكما لهاربين من أحكام فى مجال تنفيذ الأحكام، شملت ضبط 3 حالات جنايات .


كما تم ضبط تنفيذ 153 حكم حبس جزئى ، و 27 حكم حبس مستأنف ، بجانب 483 أحكام غرامات ، و 161 أحكام للمخالفات .

وفي مجال ضبط الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة والاسلحة النارية تم ضبط 8 متهمين .

وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 أسلحة نارية بحوزتهم ، بجانب ضبط كمية من البانجو تزن 1.700 كيلو جرام، و150 جرام حشيش، و 20 جرام هيروين و5 سلاح أبيض.

وقد تركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

ويأتى ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص ، وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون. 
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