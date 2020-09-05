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برلمان

برلمانى: الحكومة ساعدت في توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المرافق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب فوزي فتى عضو مجلس النواب، أنه يستغل الاجازة البرلمانية للتوضيع للمواطنين ما تم خلال المرحلة السابقة بخلاف التواجد في الدائرة للاستماع للمطالب الحالية.

و أكد عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يقوم ايضا بتوضيح ما تم  انجازه على الصعيد الخدمي حيث قمنا بمهام التشريع و الرقابة بالاضافة لتقديم الخدمات، متابعا: " المواطنين يختاروا مرشحهم و نائبهم على اساس ما قدمه خلال المرحلة السابقة من خدمات و من مهام رقابة و تشريع".

واشار النائب فوزي فتى، الى ان الحكومة ساعدت النواب على توفير احتياجات دوائرهم من خلال توفير الاعتمادات المالية لاستكمال  المرافق سواء غاز او صرف صحي و او المياه.

و اضاف عضو مجلس النواب، أن ما حدث في  دائرة  اجا بفضل دعم الحكومة، و اشكر السلطة التنفيذية  على ما قامت به من دعم مطالب النواب و الشعب في الدوائر .

الجدير بالذكر ان البرلمان اعلن فُض دور الانعقاد الخامس خلال ٢٥ اغسطس ٢٠٢٠  و اعلن الحصاد حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر السادة الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة ,كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

و في مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.


وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب.

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530 وناقش 156  من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس (1468)
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