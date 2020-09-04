وزير التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية لإبعاد طالب الخدمة عن مؤديها.. فيديو

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المراكز التكنولوجية، كان الهدف منها ، كيفية إبعاد طالب الخدمة عن مؤديها ، دون إرهاق وتعب.





وأضاف اللواء محمود شعرواي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هناك خدمات يتم تأديتها خلال يوم ، وأخرى فى عدة أيام ، حسب نوع الخدمة المقدمة.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أننا لدينا طموحا أن يصل عدد المراكز التكنولوجية إلى 313، حيث يوجد حاليا 282 مركزا فقط.





وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الـ 282 مركزا تكنولوجيا تقدم الخدمة للمواطنين حاليا ومنهم 155 تم إضافة خدمة الشهر العقارى بهم.





وأشار إلى أن المركز التكنولوجي يؤدى 132 خدمة مختلفة طبقا للمكان.