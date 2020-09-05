في موسمها.. أكثر من 30 فائدة للمانجو

المانجو غنية بترسانة من مضادات الأكسدة التى تمنع تهتك الخلايا وتدمير الأنسجة مثل الكيورسيتين، ومركبات الفلافونول ووالزانثون، وألياف البيكتين، وفيتامين سى.





قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المانجو ترفع المناعة لثلاثين سببًا فهى تحتوى على فيتامين أ و فيتامين سى و 25 مادة من الكاروتينويدات.





وأضاف أن المانجو تؤخر الشيخوخة لغناها بفيتامين أ و فيتامين سى مما يزيد من تكوين الكولاجين سر الشباب، والكولاجين هو المسؤول عن حيوية الجلد والأنسجة والأوعية الدموية، يفيد فى الحفاظ علي لون الجلد، ويعمل علي حماية الإنسان من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وله دور فى المناعة بالحفاظ على الجلد والأسطح والأنسجة، وضمور الكولاجين يظهر علامات الشيخوخة.





وحدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أهمية وفوائد المانجو في السطور التالية:





المانجو تفيد الذاكرة والتركيز.





المانجو بها البيتاكاروتين الذى يحمى من سرطان الثدى وسرطان البروستاتا والقولون وسرطان الدم.





المانجو تقلل الدهون لغناها بفيتامين سى والألياف خاصة البيكتين.





تساعد المانجو على ارتواء الجسم، فبها 80% ماء.





المانجو غنية جدًا بالألياف التي تمنع الإمساك وتحمي من السرطانات وارتفاع الدهون.





المانجو قليلة الدهون والصوديوم.





المانجو توفر الكيورسيتين وهو مضاد قوى للأكسدة يرفع المناعة، ويحمى من الملوثات الخارجية والجزيئات الضارة التى تتكون داخل الجسم، ويحافظ على سلامة الخلايا وحيوية الأنسجة، ومضاد للحساسية يمنع إفراز الهيستامين الذى يرتبط بظهور أعراض الحساسية ،و مانع للسرطانات ، يحمى الكوليستيرول المفيد للجسم من التدمير بالأكسدة ويحمى من تصلب الشرايين.





"المانجيفيرين" مضاد أكسدة طبيعى يحافظ على الميتوكوندريا، والذي يوجد في المانجو وينشط الميتوكوندريا.





مركبات الفلافونول والزانثون تلتصق بالكوليستيرول وتمنع آثاره الضارة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب، من أسرع المواد المضادة للأكسدة فى التخلص من السموم، ومن أفضل مضادات الأكسدة حماية للجلد.





ألياف البيكتين التى تلتصق بالقشرة الخارجية، تشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة و السكر بعد الأكل، وتعمل على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول، وتقوم باصطياد الكوليستيرول والدهون الثلاثية إلى خارج الجسم، وتمنع الإمساك بزيادة كمية الفضلات مع الإقلال من فترة وجودها فى القولون، وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة التى تنشط الجهاز المناعى.





المانجو مصدر جيد لفيتامين أ ، و فيتامين سى . فيتامين أ يرفع المناعة ، و يقوى ألبصر و الجلد والأغشية المخاطية. فيتامين سى يرفع المناعة ،ومضاد أكسدة ،و يقى من السرطان.





المانجو بها أيضًا فيتامين ب6 الهام للجلد واللسان و منع الإكتئاب والقئ والتشنجات . يعتبر فيتامين ب6 هام لتحويل الحمض الأميني تريبتوفان إلى النياسين و هو فيتامين ب 3، و الموصل العصبى سيريتونين هرمون السعادة، والعديد من الموصلات العصبيّة الأخرى، مثل الأدرينالين و النورأدرينالين ، و الهيستامين الذي يشارك في الاستجابات المناعية ، و يعمل كموصل عصبي ، و الاستجابة الالتهابية و محفز للإفرازات المعويّة . نقص فيتامين ب 6 يؤثر على المناعة ، فنقصه يقلل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية ، و الاستجابة المناعية، و نمو و نضج الخلايا المناعية.





المانجو بها حمض الفوليك الذى يزيد من انتاج السيروتونين هرمون البهجه و السعادة والانشراح ، والهام للجهاز العصبى ، و القناة الهضمية ، و القدرة الجنسية ، و نمو الخلايا و تكاثرها ،و انتاج البروتينات





المانجو بها الماغنسيوم، وهو مهدئ ومانع للسرطان ، يقى من التشنجات وآلام المفاصل والرعشة والشد العضلي ، وهام لمرضى الربو إذ يساعد في توسيع الشعب الهوائية.





المانجو بها الفسفور الهام للقوى الفكرية والجسمية، والبوتاسيوم وهو مهدئ وهام للأعصاب ولوظائف العقل والعضلات والقلب، وهو هام جدًا للنمو، والمانجو بها حمض الفينيل ألانين، وهام لإنتاج هرمونات السعادة والموصلات العصبية ومقاومة الخمول.





المانجو بها حمض التريبتوفان، وهو يقلل من الإحساس بالألم، ويكسب السعادة والسرور والانشراح، ويزيد الشهية، وله دور كبير فى تنظيم عملية النوم والمزاج والشهية، وأساسى للساعة البيولوجية فى الإنسان وتنظيم عملية النوم، يزيد من رصيد الإنسان من مضادات الأكسدة ، يمنع الأرق ، يؤخر ظهور عوارض الشيخوخة والتجاعيد.





ننصح بتناول المانجو طازجة باعتدال مع التقشير الخفيف جدًا، أما الأطفال فمن الممكن أن يتناولوها كقطع مع الزبادى أو شربها كعصير.