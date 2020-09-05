محمد جاد: مصر قادرة على إنجاح مونديال اليد رغم زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة

قال الإعلامي محمد جاد، إن إقامة قرعة حفل كأس العالم لكرة اليد عام 2021 والبطولة ايضًا في مصر بمشاركة 32 دولة مختلفة يعتبر حدث عالمي له أهمية كبيرة، وسيحظى باهتمام من كافة وكالات الأنباء العالمية والمحلية.





وأضاف محمد جاد،خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "نتمنى أن تكون القرعة في صالح مصر، عشان نفضل مكملين للآخر"، معربا عن ثقته في قدرة الدولة على تنظيم مثل تلك الأحداث وأنها أثبتت جدارتها في حفل تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2019.





وتابع أن "التحدي فوق التحدي"، ان مصر تنفرد بتنظيم البطولة، وان الاتحاد الدولي لكرة اليد قام بزيادة عدد الدول المشاركة في البطولة فوصلت من 24 الى 32 دولة، وفرصة العالم كله يجي يشوف مصر والتطور اللي حصل فيها.



