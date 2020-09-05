قرعة كأس العالم لكرة اليد..لميس سلامة: مصر على موعد عالمي سيكون له مردود سياحي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن اليوم مصر على موعد مع حدث عالمي وهو استضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، وستتم تلك القرعة تحت سفح الأهرامات وستتداوله الكثير من الصحف ووكالات الانباء العالمية والمحلية.





وتابعت لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يراس تحريره الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الحدث له رسالة قوية على امن واستقرار البلاد، وسيكون له مردود على حركة السياحة وقدرة مصر على تنظيم مثل تلك الفعاليات الكبرى.





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تفقد أمس الجمعة المنطقة الأثرية بالأهرامات لمتابعة الاستعدادات الجارية لإجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقرر إقامتها اليوم السبت تحت سفح الأهرامات والتى سوف تشهد حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلى الاتحاد الدولى للعبة.



