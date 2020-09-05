اعمل زي الرئيس.. لميس سلامة: مفيش أحسن من جبر الخواطر

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن جبر الخواطر أحد أهم الصفات الإنسانية التي يجب أن نتبعها، معقبة: "مفيش أحلى من أن حد يجبر بخاطرك"، مشيرة الى أن أفضل نموذج لنا في جبر الخواطر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيس في كثير من جولاته التفقدية يظهر الكثير من المشاعر والاهتمام بحالات إنسانية مختلفة "الرئيس بيحس بالناس".





"احنا كمان لازم نعمل زي الرئيس ويكون قدوة لينا" منوهة ان جبر الخواطر واحدة من الصفات التي حثنا عليها الرسول الكريم، لافتة الى ان جريدة اخبار اليوم من خلال الصحفي احمد حمدي رصدت واحدة من إيجابيات الرئيس بعنوان.."السيسي يتفقد مشروعات الطرق والمحاور بشرق القاهرة".





وأضافت أن رواد السوشيال ميديا عندما يطلقون هاشتاج جابر الخواطر يكون لإحساسهم بإنسانيته على أرض الواقع.