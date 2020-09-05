استعدادا لإجراء جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية والأمنية بالأقصر

رفعت محافظة الأقصر ، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ التي ستعقد يومي 7 و18 سبتمبر الجاري على مستوى الجمهورية.





وأكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.









كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.





وأضاف المحافظ أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.





جدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.



