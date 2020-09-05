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تعليم

إعلان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية التجارة بـ حلوان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلنت كلية التجارة بجامعة حلوان، نتائج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الرابعة والنهائية للعام الدراسى ٢٠١٩- ٢٠٢٠.


وأوضحت الكلية أنه تم إعلان نتائج الفصل الدراسى لطلاب الفرقة الرابعة والنهائية عبر هذه  الروابط:

http://app2.helwan.edu.eg/helwanNat/commerce

http://app1.helwan.edu.eg/commerce

http://app.helwan.edu.eg/commerce

 

وأشارت الكلية إلى أنها أسرعت في إعداد وإعلان النتيجة للطلاب، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.


وكانت الكلية أعلنت فى وقت سابق نتيجة كل من الفرقة الأولى والثانية والثالثة والذين تم تقيمهم بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، نظرا لظروف منع انتشار وباء.


جدير بالذكر أن طلاب الفرق النهائية خاضوا امتحانات هذا العام فى أجواء احترازية كبيرة بسبب تفشى فيروس كورونا ومع استعداد كامل من الكلية ووزارة التعليم العالي وكانت قد اقرت الكلية على امتحان الطلاب.


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