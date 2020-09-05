ري أسوان تواصل تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع ..صور

واصلت الأجهزة المعنية داخل قطاع الموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال المشروع القومى المتكامل لتأهيل الترع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.





وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الانتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوى لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية.





اِقرأ أيضًا:





وفى هذا الإطار قام المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى برفقة المهندس عوض حسين، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلى، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان، بجانب المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير عام رى أسوان، بتفقد أعمال التأهيل الجارية حيث تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال وضرورة ضبط الجودة وزيادة معدلات التنفيذ.





من جانبه، أوضح المهندس محمد على الشرونى، أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها ، بجانب المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية ، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع .





وأشار المهندس محمد على، إلى أن أعمال تأهيل الترع يعتبر من المشروعات التى تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة ، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الاستفادة بها فى أغراض النفع العام.





وقال إنه بالتوازى مع ذلك تقوم حاليًا أجهزة الوزارة بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة حيث أنه مستهدف تأهيل 538 كم من إجمالى أطوال الترع ، فيما جارٍ العمل فى تأهيل 41 كم بتكلفة 70 مليون جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 175 كم أخرى بتكلفة تقديرية 504 ملايين جنيه.