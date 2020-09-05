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محافظات

إزالة حاوية معدنية وتجهيزات لإقامة كافية مخالف على أرض زراعية بمدينة الزقازيق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع كفاءة الإنارة والرصف ورفع الإشغالات، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبه قام المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور على الشوارع والطرق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال المرور تلاحظ وجود حاوية معدنية بطريق "الرملية - مصرف إكوه" وتجهيز قطعتي أرض بمساحة ٧٥٠م لعمل كافيه.

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وكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالإزالة الفورية لتلك المخالفات تحت إشراف نواب رئاسة المركز ورجال الإشغالات وبمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزه التنفيذية والأمنية فى تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.
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