إزالة حاوية معدنية وتجهيزات لإقامة كافية مخالف على أرض زراعية بمدينة الزقازيق

وتستمر الأجهزه التنفيذية والأمنية فى تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.