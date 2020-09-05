منطقة الكاراتية بجنوب سيناء تهدي درع أول بطولة بعد كورونا للمحافظ

أهدت منطقة جنوب سيناء للكاراتيه درع بطولة الكاراتيه الاولي عقب جائحة كورونا و التي نظمتها منطقه جنوب سيناء للكاراتيه أمس بنادي شرم الشيخ الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ و محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة ومحمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكارتيه اليوم وذلك بمقر مكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء .





ويذكر ان البطولة اقيمت امس الجمعة تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بالملعب المفتوح بنادي شرم الشبخ الرياضي بمدينة شرم الشيخ مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية كتعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه ووزارة الشباب والرياضة لمكافحة فيروس كورونا بدات البطولة بالكشف الطبي علي جميع اللاعبين لقياس اللياقة الطبية.





شارك في البطولة عدد 100 لاعب من أبناء محافظة جنوب سيناء وهذه البطولة هي المؤهلة لبطولة قطاع القناة المكون من خمس محافظات وهي جنوب سيناء وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.





وتم تكريم اللاعبين الفائزين بميداليات وشهادات تكريم مقدمة من محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة و محمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه بتكريم الهيئات التي حققت فوزا مميزا بحضور احمد مسعد مدير المنشات الرياضية بجنوب سيناء واللاعبين الابطال .

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