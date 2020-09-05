لـ تبييض أسنانك.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة

ووفقًا لما قدمه موقع "times of india" إليكم أبرز الأطعمة التى تغير لون الأسنان...



الشاي والقهوة: من أكثر الأسباب شيوعًا لمعاناة معظم الناس من تغير لون الأسنان ، الشاي والقهوة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تحتوي على مادة الكروموجين المعروف أنها تسبب بقع على أسنانك، عندما تستهلك كوب الشاي والقهوة الذي تتناوله يوميًا ، فإنه يدخل في المسافات بين أسنانك ويغير لونها.









التوابل الهندية: يمكن أن يكون للتوابل الهندية الداكنة الأخرى مثل مسحوق الفلفل الحار نفس التأثير على بياض اسنانك، يعتبر الكاري طعامًا هنديًا أساسيًا ولكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه ربما يكون السبب الرئيسي لتغير لون الأسنان.





المكسرات: المكسرات مثل الجوز الأسود يمكن أن تغير لون اسنانك ، لا يدرك الكثير منا أن المكسرات كانت تُستخدم تقليديًا في صناعة الأحبار والأصباغ ؛ لذلك يمكنك أن تتخيل ما يمكنهم فعله بأسنانك.





الصلصات والخل: يمكن أن تكون الصلصات ذات الألوان العميقة مثل فول الصويا والشواء والورسيسترشاير والطماطم والخل البلسمي ، والتي ربما تستخدمها بانتظام ، أحد الأسباب الرئيسية لتغير لون الأسنان إلى جانب لونها الغامق ، فهي حمضية ومالحة للغاية وهذا يضر بطبقة المينا الواقية.



