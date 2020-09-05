أخبار الزمالك| إسماعيل يوسف رئيساً للبعثة في مواجهة الرجاء.. وعودة جنش لحراسة العرين





ضمَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثي مصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمد عنتر، إلى قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الغد أمام طلائع الجيش









أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.









تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2019 / 2020.









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم استبعد أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة الغد أمام طلائع الجيش.









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون أن يتولى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق حراسة المرمى.









أسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤخرا عن سلبية جميع العينات.