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محافظات

مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:19 م
مستقبل وطن بأسوان
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة
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شاذلى عبد الفتاح
يواصل حزب مستقبل وطن بأسوان تنفيذ دوره الوطنى فى تحقيق كافة أوجه المشاركة المجتمعية الجادة من خلال تقديم الدعم والمساندة لتوفير وتلبية المطالب الجماهيرية بما يصب فى مصلحة المواطنين وخدمة المجتمع المحلى. 

وفى هذا الإطار أفتتح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسوان المركز الخيرى للحضانات ورعاية الأطفال المبتسرين بمركز كوم أمبو وذلك فى إطار سلسلة الخدمات التى يقدمها الحزب لأهالى المحافظة .

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وقد شهد إفتتاح المركز الجديد كل من خالد رضوان أمين أمانة مركز كوم أمبو،  وأيضًا عز جمعة أمين أمانة الإستثمار بالحزب. 

 أشار حسن سيد خليل إلى أن هذا المركز تم إنشاؤه لمواجهة العجز فى أقسام الحضانات بالمحافظة،  وأن ذلك يأتى من منطلق المسئولية الإجتماعية للحزب ورسالته الخدمية لخدمة المواطنين.

كما وجه النائب البرلمانى حسن سيد خليل الشكر والتقدير لأمين الإستثمار بالحزب على جهوده الكريمة فى إنشاء هذا المركز، وثمن الجهود التى تقوم بها أمانة الحزب بمركز كوم أمبو لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم .

 وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو بتركيب أسقف خشبية لعدد من منازل الأسرة الفقيرة داخل قرية سبيل مكى وتوابعها.
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور
مستقبل وطن بأسوان يفتتح مركز الحضانات والرعاية المركزة للأطفال المبتسرين بكوم أمبو .. صور
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