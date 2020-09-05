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محافظات

بسبب بقعة زيت.. إغلاق محطة مياه بـ أسوان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:49 م
بقعة زيت
بقعة زيت
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نتيجة لمرور بقعة زيتية قرب محطة مياه فطيرة بكوم أمبو مساء السبت .

فقد قررت الشركة إيقاف تشغيل المحطة لحين القضاء على بقعة الزيت للحفاظ على سلامة المواطنين ، وأنه بالتوازى مع ذلك جارى حاليًا التعامل مع هذه البقعة لتفتيتها، فيما تم إنقطاع المياه ببعض قرى نصر النوبة خاصة قرى المدينة.

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هذا وقد كانت قد إنتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من تنفيذ عمليات تركيب أغطية محابس خطوط الطرد لشبكة الجزيرة بمدينة أسوان والتى تم تصنيعها بواسطة الفرقة الفنية المختصة بالشركة.   

ونفذت الشركة أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والاستقبال لخطوط الطرد ،  كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال صيانة وتصنيع أغطية لزوم غرف الدفع والإستقبال لخطوط الطرد.

وقامت لجنة تحصيل المتأخرات بشركة مياه الشرب الصرف الصحى بأسوان بشن حملة على مصانع وورش الجرانيت والرخام بالمدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى لتنشيط عملية التحصيل . 
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