أخبار السوشيال ميديا: حنان مطاوع برفقة طاقم أمل حياتي.. لميس الحديدى تودع العربية الحدث برسالة مبكية.. والونش يطمئن جمهوره

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





















نشرت الفنانة حنان مطاوع، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر في الصور برفقة طاقم عمل "حكاية أمل حياتي" من مسلسل "الإ أنا".





















نشرت الإعلامية لميس الحديدى تويتة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت: "شكرا لقناة "الحدث" وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج "القاهرة الأن"، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها".





















نشر مدافع نادي الزمالك محمود حمدي الونش صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر اللاعب في الصورة، من خلال احداث المباراة السابقة أمام نادي بيراميدز، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

















نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبى فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت برفقة ابنتها وهى تغنى اغنيه "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمى، فأبهرت الجمهور بصوتها الذى يشبه صوت والدتها الفنانة هيفاء وهبى.





















نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت رضوى على صورتها معلقة :"محاولة في التجديد"