لجنة التربية والتعليم تتفقد المدارس بشمال سيناء استعدادات العام الدراسى الجديد

، مدرسة العبور للتعليم الأساسى بالعريش، لمتابعة أعمال

، والاطمئنان علي

في إطار استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد.



وقد تم المرور علي فصول المدرسة ودورات المياه والتأكد من وجود مصدر مياه لتغذية الحمامات بالمدرسة، والملاعب وخزانات المياه.



حيث تعد اللجنة تقريرا شاملا للعرض علي اللواء، الدكتور محمد شوشه المحافظ، بالملاحظات التي تم تسجيلها لإصدار القرار المناسب بشأن سرعة الانتهاء منها قبل حلول العام الدراسي.



وقد ضمت اللجنة، حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبدالعزيز مطر مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وهيئة الأبنية التعليمية متمثلة فى المهندس أحمد سالم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.



وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية تعليم بشمال سيناء، إنه تم عمل صيانة ل٢٣ مدرسة، منها ١٤ مدرسة علي مستوى مركز العريش وفي مركز الحسنة ٤ مدارس' وفي مركز بئر العبد ٥ مدارس، كما تم الانتهاء من إنشاء وصيانة ٣٠ مدرسة في مختلف المراحل التعليمية بمراكز العريش والحسنة الشيخ زويد، حيث تم إنشاء ٧ مدارس وصيانة ٢٣ مدرسة.



وأشار وكيل المديرية، إلى أنه تم شراء 42 شقة بالحسنة ونخل بوسط سيناء لتستخدم كاستراحات للمعلمين بوسط سيناء وجار إتمام عمليات الفرش والتجهيزات.



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