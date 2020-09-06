إيهاب حنفي: 27 مليار جنيه فاتورة تطوير العشوائيات خلال عهد السيسي.. فيديو

قال إيهاب حنفي، منسق عام تطوير العشوائيات ، إن ملف تطوير العشوائيات ينقسم بدوره لاتجاهات متنوعة من النواحي الصحية والاجتماعية وغيرها.





وأوضح منسق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صندوق العشوائيات أنشئ عقب حادثة صخرة الدويقة فى 2008 وحتى عام 2014 وأنفق بملف تطوير العشوائيات مبلغ 650 مليون جنيه.





وأشار إلى أن ملف تطوير العشوائيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنذ عام 2016 وحتى الآن تم إنفاق 27 مليار جنيه بمشروع الأسمرات 1 ، و2 بما يعادل 10 أضعاف بالسنوات الماضية والذى يعد إعجاز حقيقى نفذته القيادة السياسية .



