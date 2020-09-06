الصراع من أجل التفوق التكنولوجى وشركة Neuralink

بينما العالم العربى يصارع الكورونا، كشفت الشركة المعروفة باسم Neuralink، وهى شركة أمريكية، عن المزيد حول مشروع في 28 أغسطس 2020، كيف تتغير الطريقة التي سيتفاعل بها البشر مع الآلات.











وهى إحدى شركات الرائد التكنولوجى العالمى إيلون ماسك Elon Musk، والذى صنع SpaceX وTesla، وشركة Neuralink تعتمد على الدراسات في مجالات علم التشريح العصبي وعلم الأعصاب لسنوات.











وNeuralink هو جهاز سيتم زرعه جراحيًا في عقلك، وبواسطته ستتمكن من التواصل مع الآلات وحتى التحكم فيها، سيساعد أيضًا في دراسة الإشارات الكهربائية في الدماغ والتوصل إلى حلول يمكن أن تساعد في علاج المشكلات الطبية المختلفة، والعلاج يقوم على نقل البيانات إلى الدماغ.









تأسست الشركة في عام 2016 وتعمل في تطوير هذه التكنولوجيا منذ ذلك الحين، فإن فريق العمل يعتقد بإدخال هذه التكنولوجيا بحلول نهاية عام 2020 إلى سوق التجارة العالمية فى نهايه 2020.











مع Neuralink، سيتم تثبيت مجموعة شرائح تسمى شرائح N1، في جمجمتك التي يبلغ قطرها 8 مم وتحتوي على العديد من الأسلاك التي تحتوي على أقطاب كهربائية وعزل للأسلاك، وهى بحجم رقاقة ارتباط Neuralink مقارنة بإصبع اليد الصغير، وسيتم وضع هذه الأسلاك جراحياً داخل دماغك باستخدام روبوت.











وفقًا للشركة، يكون السلك سميكًا مثل الخلايا العصبية في دماغك وأرق من خصلة شعر عند 100 ميكرومتر، فقط تخيل قطر شعرك، ثم قسّم هذا القطر على عشرة، يقول ماكس هوداك، رئيس Nueuralink، إنه يمكنك وضع أكثر من جهاز لاستهداف أقسام مختلفة من دماغك.











هل شاهدت فيلم أفلام هوليوود فيلم The Matrix؟ هل تتذكر المشهد الذي يتعلم فيه Neo يلعبه Keanu Reaves فنون الدفاع عن النفس بمجرد تحميل برنامج كمبيوتر في دماغه؟ قد لا تتمكن Neuralink من تعليمك فنون الدفاع عن النفس ولكنها ستكون قادرة على إرسال واستقبال الإشارات الكهربائية عبر عقلك للتحكم في الآلات.











في الوقت الحالي، صرحت الشركة بأنك ستتمكن من التحكم في الأجهزة الأساسية مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر وربما حتى الكتابة باستخدام الأفكار.











لفهم كيفية عمل Neuralink، يجب أن تفهم أن عقلك يرسل معلومات إلى أجزاء مختلفة من جسمك باستخدام الخلايا العصبية، تتصل هذه الخلايا العصبية في دماغك ببعضها البعض لتشكيل شبكة كبيرة والتواصل باستخدام إشارات كيميائية تسمى الناقلات العصبية، يولد هذا التفاعل مجالًا كهربائيًا ويمكنك تسجيل هذه التفاعلات بوضع الأقطاب الكهربائية في مكان قريب.











يمكن لهذه الأقطاب بعد ذلك فهم الإشارة الكهربائية في دماغك وترجمتها إلى خوارزمية يمكن للآلة قراءتها، بهذه الطريقة، ستتمكن Neuralink من قراءة ما تفكر فيه وإيجاد طريقة للتحدث إلى الأجهزة دون حتى فتح فمك، لذا لا داعي للمزيد من الاستدعاء "OK Google" أو "Alexa".











الهدف من شريحة N1 هو تسجيل وتحفيز التموجات الكهربائية داخل عقلك، ستتمكن أيضًا من تعلم مهارات مختلفة باستخدام تطبيق مخصص.











في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام تقنية Bluetooth أو أي شكل آخر من أشكال التكنولوجيا لنقل البيانات، ولكن من المؤكد أن العملية ستكون لاسلكية.





نظرًا لأننا نتحدث عن حفر ثقب في جمجمتك وإدخال أسلاك في عقلك، فهناك الكثير من التحفظات بين الناس، قال المسك إن الإجراء معقد ويتجاوز قدرات الأيدي البشرية الماهرة، ولهذا السبب ستستخدم Neuralink روبوتاتها المطورة خصيصًا لتنفيذ الإدخال السريع والدقيق للجهاز في القشرة.







وقالت الشركة إنها ستعمل وفقًا للوائح وزارات الصحة الأمريكية أثناء إجراء العملية لضمان سلامتها، سيقوم روبوت Nueralink بإدخال الوحدة في دماغك باستخدام مجهر وإبر بحجم 24 ميكرون (الميكرون هو جزء من مليون من المتر)، هذه الإبر صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك بسهولة اكتشافها بالعين المجردة.







وفقًا للشركة، يمكن إدخال 10000 قطب كهربائي في الدماغ، تم تصميم الروبوت لضمان إدخال الجهاز في الدماغ دون لمس أي أوردة أو شرايين، سيتم إدخال كل قطب كهربائي على وجه التحديد لتجاوز أي نوع من الأوعية الدموية، تتطلب العملية شق 2 مم والذي سيتم توسيعه حتى 8 مم. بعد اكتمال الإجراء، سيتم تغطية الجزء المكشوف من الجمجمة بوحدة الشرائح.







قد تستغرق عملية التثبيت ما يصل إلى ساعتين وفقًا لماسك، ويمكن أيضًا أن يخضع الشخص لتخدير جزئي أثناء العملية، قال أيضًا إنه لن يكون هناك أي أسلاك أو هوائيات تخرج من رأسك بعد تثبيت الجهاز.





وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على مساعدة صناعة الرعاية الصحية، سيكون الجهاز قادرًا على مساعدة المصابين بشلل نصفي في مهام بسيطة مثل تشغيل الهاتف أو التفاعل مع الكمبيوتر.







يمكن استخدامه أيضًا لعلاج الصرع، في مقابلة، قال إيلون ماسك إن الجهاز سيكون أيضًا قادرًا على المساعدة في استعادة بصر شخص ما حتى لو فقد العصب البصري.







قال إن هذه التكنولوجيا، من حيث المبدأ، ستكون قادرة على إصلاح أي خطأ في الدماغ، وأضاف ماسك أنه يمكن أيضًا استخدام نيورالينك لاستعادة الذاكرة والكلام والحركة لشخص مشلول.







قال ماسك إن نشر تعايش كامل بين التكنولوجيا والدماغ البشري، سيكون أيضًا قادرًا على مساعدة البشر على التفاعل مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى التحدث فعليًا، لم يحدد ما إذا كنا سنحتاج إلى تعلم لغة معينة لذلك لكنه قال إن ذلك سيكون ممكنًا.







تخيل القدرة على قراءة عقل شخص ما، أحدث ما كشفت عنه الشركة هو كيف سيتمكن المستخدمون من بث الموسيقى مباشرة إلى أدمغتهم، سيتطلب ذلك توصيل رابط اتصال الجهاز بالجزء الخلفي من الأذن، والذي سيتواصل مباشرة مع Neuralink لدفق الموسيقى.





أنت تدخل عوالم الذكاء الاصطناعي، الاحتمالات لا حصر لها! تخيل أنك لن تحتاج إلى جهاز اتصال مادي مثل الهاتف أو الهاتف الذكي للتواصل مع الناس، فكرة التخاطر ليست بعيدة المنال مع التكنولوجيا مثل هذا.







ستزداد سرعة الاتصال أيضًا بمقدار أضعاف لأننا لن نضيع الوقت في كتابة الجمل، على الرغم من أن عملية التقاط الأفكار وتحويلها إلى جمل ستستغرق وقتًا، ستستكشف الشركة المزيد من حالات المستخدمين عند نشر التكنولوجيا ولكن في البداية، سيكون التركيز على التأكد من أن التكنولوجيا تتفاعل بسلاسة مع الأجهزة، على مدار العامين الماضيين، إذا علمتنا سلسلة Black Mirror من Netflix أي شيء هو أنك لا تعبث بالذكاء الاصطناعي.







قد تكون Neuralink الجسر الذي يربط البشر بالمستوى التالي من الذكاء الاصطناعي، لكن قد يكون لدى العديد من الأشخاص تحفظات على مجموعة شرائح كمبيوتر داخل أدمغتهم، حتى الآن، لم يتم اختبار التكنولوجيا على البشر، كانت العينات الحية الأولى التي خضعت للتعايش هي الجرذ والقرد، إن المثير للدهشة أن القرد كان قادرًا على التحكم في الكمبيوتر بدماغه أثناء الاختبار، لكن دماغ القرد لم يكتب سيمفونية أبدًا.







هناك أيضًا مخاوف من أنه إذا كان الجهاز متصلاً بالإنترنت، فكيف سنكون محميين ضد المتسللين الذين قد يحاولون سرقة البيانات مباشرة من أدمغتنا، وما الذي يمنع أي شخص من التجسس على أفكاري عبر الجهاز، هذا الجهاز يتواجد فى الجسم Neuralink في حدود 10 سنوات على الأقل، كما يمكن إزالة الجهاز.





هذه التكنولوجيا تسمح للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية بالتحكم في الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر بأذهانهم، يجادل ماسك بإمكانية استخدام هذه الرقائق في النهاية للمساعدة في علاج حالات مثل الخرف ومرض باركنسون وإصابات الحبل الشوكي، لكن الطموح على المدى الطويل هو الدخول في عصر يسميه ماسك "الإدراك الخارق" جزئياً لمكافحة الذكاء الاصطناعي القوي.







اقترح ماسك أنه لا يمكن فقط أن تساعد تقنية BCI من Neuralink الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو البصر؛ يمكن أن يسمح أيضًا للمستخدمين بسماع الترددات ورؤية أطوال موجية تتجاوز الحدود البشرية العادية، بالإضافة إلى الأمل في السيطرة على الألم واستعادة الوظيفة المفقودة بسبب الشيخوخة، أعرب فريق Neuralink عن طموحاته لمتابعة تطبيقات BCI في الألعاب، و"التخاطر" للتواصل بشكل أسرع من الكلام، و"حفظ الذكريات وإعادة عرضها" أو إرسالها ذكريات "في جسم جديد أو في جسم إنسان آلي".

يواصل ماسك أيضًا الاستشهاد بمخاوفه بشأن تجاوز الذكاء الاصطناعي للبشر كسبب لتطوير BCIs، لقد أوضح أن الهدف طويل المدى لشركة Neuralink هو السماح للبشر بـ"الاندماج " مع الذكاء الاصطناعي، للتأكد من أن البشر يمكنهم مواكبة الذكاء الاصطناعي كما غرد في يوليو، "إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، انضم em: بيان مهمة Neuralink".







وفي مقابلة أجريت هذا الصيف 2020، ادعى ماسك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح "أكثر ذكاءً من البشر.. بعد أقل من خمس سنوات من الآن"، مما يثير إحساسًا بالإلحاح لهدف تعزيز الإنسان.







كرر ماسك أن استخدام تقنية BCI للعثور على "تكافل الذكاء الاصطناعي" "قد يكون أهم شيء يحققه جهاز مثل هذا".





السؤال الآن من الذي سيمتلك الكمية الهائلة من "البيانات العصبية" الناتجة عن BCIs العلاجية، هل يمكن استخدام البيانات من مرضى BCI ذوي الإعاقة للمساعدة في تطوير أدوات لتعزيز الإنسان؟ هل سيكون لهم رأي؟ ومثلما هو الحال مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، من المحتمل أن يتم تسليم البيانات من BCIs إلى سلطات إنفاذ القانون دون موافقة المستخدم، مما قد يؤدي إلى مراقبة إضافية لمستخدمي BCI الطبيين وغير الطبيين على حد سواء.







التزم ماسك بجعل جهاز Neuralink ميسور التكلفة، على الرغم من أن الحصول على المزيد من البيانات من استخدام المريض والمستهلك على حد سواء سيفيد في النهاية قدرة Neuralink على تطوير تقنيتها (ناهيك عن كيفية بيع البيانات غير الطبية واستثمارها).





هذه التكنولوجيا لها أضرار هائلة على العاملين فى مجال الأمن القومى بمختلف مهامه وتخصصاته، لأنها قائمة على نقل البيانات الكاملة إلى عقل الإنسان عبر الكمبيرتر، مما يهدد ذاكرته بجعلها مفتوحة ويفتح الباب لمخاطر إعادة تثبيت ذاكرة عدائية.

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