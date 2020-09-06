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تعليم

كلية الصيدلة بجامعة طنطا مد فترة القيد ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الأحد، عن مد فترة التقدم للقيد ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١، حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.


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وجاء ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة انتشار جائحة كورونا، وطلب الطلاب المتقدمين للدراسة بمد فترة التقديم.


وأشارت الكلية إلى أن التقديم متاح فى برامج الدراسات العليا التالية ،دبلوم الصيدلة الإكلينيكية ، ودبلوم الرقابة الدوائية ، ودبلوم مستحضرات التجميل ، ودبلوم الميكروبيولوجيا الصيدلية ، والدبلوم المهنى فى الكيمياء الحيوية والتحليل الاكلينيكى ، والدبلوم المهنى فى اليقظة الدوائية، ودبلوم التغذية فى الرعاية الصحية.


كما أوضح البرنامج المهنى لدكتور الصيدلة، أن برامج الماجستير التخصصات المختلفة، (الصيدلة الإكلينيكية، والتكنولوجيا الصيدلية ، والصيدلة الحيوية، والكيمياء الحيوية، والكيمياء الصيدلية، والكيمياء التحليلية الصيدلية، والميكروبيولوجيا الصيدلية، والأدوية والسموم ، والعقاقير.

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