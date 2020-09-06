الأمن يضبط قطعتي حشيش مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، الاحد، 2 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، داخل حقيبة مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.





وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب بوجود أجسام معتمة داخل حقائبه، بتفتيشها عثر بداخلها على مواد غذائية "جبن" مخبأ بداخلها 2 جوهر حشيش المخدر.





وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.



