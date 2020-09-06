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أخبار البلد

الأمن يضبط قطعتي حشيش مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم، الاحد، 2 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، داخل حقيبة مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. 

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب بوجود أجسام معتمة داخل حقائبه، بتفتيشها عثر بداخلها على مواد غذائية "جبن" مخبأ بداخلها 2 جوهر حشيش المخدر. 

وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتقوم سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي خاصة والمطارات المصرية عامة بالتعاون مع كافة الأجهزة، بجهود مكثفة خلال تلك الفترة في ظل انتشار جائحة كورونا الوبائية، لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين داخل المطارات المصرية، فضلا عن إحباط كافة قضايا التهريب المختلفة مع الركاب المسافرين إلى دول الخارج، وإثبات قدرتها الأمنية في كشف جميع الوسائل غير التقليدية للمهربين عبر المطارات المصرية.
الأمن يضبط قطعتي حشيش مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور
الأمن يضبط قطعتي حشيش مخدر بحوزة راكب في مطار القاهرة.. صور
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