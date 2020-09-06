جهة رقابية تفتح ملف الـ var مجددا فى اتحاد الكرة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن إحدى الجهات الرقابية فتحت ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var داخل اتحاد الكرة مرة أخرى.





وقال المصدر إن فتح ملف الـ var مؤخرا جاء بعد تغييرات حدثت بالجهة الرقابية من أجل البحث والتقصى عن الحقائق فى العديد من النقاط ومنها دخول معدات مستعملة خاصة بتقنية الفيديو من الجمارك وتسلمها من قبل الجبلاية.





وتقوم حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة بعملية جرد فى مقر اتحاد الكرة والتفتيش في المحاضر الرسمية بالجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا.





كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أصدر تعليماته بتكليف لجنة للتفتيش على كؤوس أمم افريقيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.





ويشهد مقر الجبلاية حاليا قيام لجنة وزارة الشباب والرياضة بمراجعة محاضر الجرد والأوراق الرسمية المتعلقة بفقدان كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ وبقية الكؤوس والدروع والمقتنيات.





كما تشهد الجبلاية قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة مراجعة المقتنيات المتبقية فى المخازن بمقر الجبلاية بالجزيرة.





ومن المقرر قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة برفع تقرير واف إلى وزير الشباب الرياضة لاتخاذ اللازم.





يذكر أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية أعلن عن غياب ٢٣ من الكؤوس داخل مقر الجبلاية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.