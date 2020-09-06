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محافظات

إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:24 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.


وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار،أبو حمص، إدكو، حملات مكبرة لإزالة التعديات على المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.


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وأسفرت الحملة عن إزالة 20 قرار  تعدى على أملاك الدولة بمسطح ١٠٨٦م٢  بالميل الخلفي لترعة المحمودية بزمام هندسة رى كفر الدوار ضمن الموجة 16 لازالة التعديات. 

 
كما تم تطهير ونزع حشائش ترعة ادكو الشرقية بهندسة رى وترعة الحماد بهندسة رى رشيد، والانتهاء من تأهيل وتبطين ترعة لوقين بهندسة رى كفر الدوار، وتأهيل وتبطين ترعة الإشرافية من النخلة بهندسة رى ابوحمص. 

إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة
إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة
إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر الدوار بالبحيرة
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