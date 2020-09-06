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فن

بسبب أغنية عمرو دياب.. رد ناري من الشاعر تامر حسين على متحدث الجيش الإسرائيلي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:27 م
تامر حسين
تامر حسين
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شروق إبراهيم
هاجم الشاعر تامر حسين، المتحث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بسبب تعليقه على أغنية "يا بلدنا يا حلوة". 

وكتب افيخاي اردعي: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه!أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين". 

وعلق تامر حسين قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسًا بيكم Grinning faceاكيد جوجل ماب مهيس". 

يذكر أن عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.
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