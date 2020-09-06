بسبب أغنية عمرو دياب.. رد ناري من الشاعر تامر حسين على متحدث الجيش الإسرائيلي

هاجم الشاعر تامر حسين ، المتحث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بسبب تعليقه على أغنية "يا بلدنا يا حلوة".





وكتب افيخاي اردعي: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه! أغنية استوقفتني ل عمرو_دياب، يا_بلدنا_يا_حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي دولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين".





وعلق تامر حسين قائلا: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساسًا بيكم Grinning faceاكيد جوجل ماب مهيس".



