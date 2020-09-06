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فن

بتوقيع محمد العدل.. مسلسل بين السما والأرض لـ نجيب محفوظ رمضان 2021

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعلن المخرج محمد العدل عن توقيع مسلسل جديد يحمل اسم "بين السما والأرض" مع شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

المسلسل من المنتظر أن يعرض موسم دراما رمضان 2021، وهو من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن رائعة نجيب محفوظ.

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محمد العدل قدم مؤخرا فيلم "صاحب المقام"، ووضع إهداء خاص في بداية تترات فيلمه الجديد إلى روح المخرج الكبير سمير سيف.

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.


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