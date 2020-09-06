بتوقيع محمد العدل.. مسلسل بين السما والأرض لـ نجيب محفوظ رمضان 2021

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.



