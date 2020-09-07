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الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية من أنواع الإرهاب.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية ثروة قومية، والحفاظ عليها واجب وطني على الجميع، مؤكدا أن الأراضي الزراعية خط أحمر.

وأضاف أنور عيسي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأراضي الزراعية تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، ولابد من توعية الفلاحين للحفاظ عليها ووقف انحسارها.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن التعديات علي الأراضي الزراعية ستتم متابعتها إلكترونيا؛ عبر إنشاء وحدة التغيرات المكانية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.

وأشار إلى أن الوحدة ستتابع التعديات لحظة بلحظة، وهذا للحد من العشوائيات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

وأكد أن التعدي على الأراضي الزراعية نوع من أنواع الإرهاب، مطالبًا الفلاحين بالحفاظ الرقعة الزراعية.

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