باستخدام هذه الاستراتيجية.. تعلم اللغة الإنجليزية خلال دقيقة يوميا

لا يشترط أن أكون مثالي في

، فأخد الخطوة الأولى وبعد كدا كله سهل -بإذن الله- مشيرًا: الأفضل حفظ الجمل لأني الجملة قد يكون ليها أكثر من معني زي "play" معناها يلعب وأيضًا مسرحية، " Apple" تعني تفاحة وتطلق على مدينة نيويورك أيضًا وكذا يسمى بها ظهر الكنبة، وأيضًا كلمة:"

" معناها صورة و سينما في اللغة القديمة، فتعلم اللغة من خلال الجمل أفضل".

وواصل: "pictures