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منوعات

باستخدام هذه الاستراتيجية.. تعلم اللغة الإنجليزية خلال دقيقة يوميا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
باستخدام هذه الاستراتيجية
باستخدام هذه الاستراتيجية .تعلم اللغة الإنجليزية خلال دقيقة
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يارا زكريا .. عدسة نور المصري
قال محمد أيمن، مؤثر سوشيال ميديا في تعليم اللغة الإنجليزية، إنه يوجد استراتيجة جميلة جدًا لتعلم اللغة الإنجليزية خلال دقيقة فقط يوميًا،  وهي استراتيجية: " jam""  اختصار لتعبير: " just A minute"، وتعني أنه في مجرد دقيقة تقدر تطور لغتك بشكل كبير بالممارسة المستمرة للغة، من خلال تجميع الكلمات الشائعة في المكان المحيط بك أيًا كان وتوصف اللي فيها من غير ما توقف لمدة دقيقة، حتى لو كان النطق غير صحيح في البداية".

وأوضح " أيمن" في فيديو مسجل له مع " صدى البلد" أن الهدف من اتباع هذه الاستراتيجية التخلص من رغبة الخوف من التحدث باللغة الإنجلزية، لافتًا: " لو وجدت صعوبة في تنفذيها؛ ابحث عن الكلمات الأكثر شيوعًا في اللغة وكذلك الجمل عبر موقع التواصل يوتيوب". 


وتابع مؤثر السوشيال ميديا: "إضافة إلى الوقوف أمام مرآة للتحدث ولو عشر دقائق بما عرفته، لأن هذا له فرق كبير في تطوير اللغة، وأيضًا على تصفح مواقع تبادل اللغة على جوجل؛ فالممارسة بتفرق ، كما يقال دائمًا: "الممارس غلب الفارس"، وأبسط مثال على ذلك أهلنا في الأقصر وأسوان بيتكلموا لغات كويس جدًا رغم إنه قد يوجد فيهم من لا يقرأ ولا يكتب، لأنهم اعتمدوا على ممارستها بشكل كبير من خلال الاختلاط بأصحاب اللغة".

وواصل: "لا يشترط أن أكون مثالي في تعلم اللغة من البداية، فأخد الخطوة الأولى وبعد كدا كله سهل -بإذن الله- مشيرًا: الأفضل حفظ الجمل لأني الجملة قد يكون ليها أكثر من معني زي "play" معناها يلعب وأيضًا مسرحية، " Apple" تعني تفاحة وتطلق على مدينة نيويورك أيضًا وكذا يسمى بها ظهر الكنبة، وأيضًا كلمة:" pictures"  معناها صورة و سينما في اللغة القديمة، فتعلم اللغة من خلال الجمل أفضل".
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