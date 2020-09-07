أخبار الفن| أصالة ترد على متابعة انتقدت غلاف ألبومها الجديد .. رامي صبري يتصدر تريند تويتر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









تصدر الفنان رامي صبري، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول عدد من رواد "تويتر" مقاطع غنائية له، وكانت أبرز أغاني رامي الأخير، أغنية "حياتي مش تمام".









يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل الموافق ١٠-٩-٢٠٢٠ على مركب المحروسة في دبي.









قامت إحدى المتابعات بإنتقاد غلاف البوم أصالة، الجديد والذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

قالت المتابعة من خلال "تويتر" :" حبّيت الاطلالة بس لولا الإيدين الحمر ما بعرف اذا كفوف أو اضاءة. بس عكل الاحوال مع صولا مش مهم الغلاف لأن دايمًا المحتوى على مستوى، خصوصي بالخليجي، ألبوم اعلق الدنيا من اهم الألبومات الخليجيه اللي نزلت بالسنين الاخيرة".









تستعد الفنانة أصالة لطرح البومها الغنائي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

يتضمن الألبوم العديد من الأغاني من بينها أغنية بعنوان "رفقًا" وهي أغنية إجتماعية باللغة العربية، كما إنها من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة والذي تعاون معها في أغنية "بنت أكابر".









حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان وميتري جيمس نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".



