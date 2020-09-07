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طريقة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية .. الضرائب توضح.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
محسن الجيار، مدير
محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية
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هاجر إبراهيم
قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بـ مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك قرار لرئيس مصلحة الضرائب بإلزام 134 شركة للإنضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم البدء بمركز كبار الممولين وتم اختيار نخبة من الشركات للإشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعتبر المرحلة الأولى للتشغيل الفعلى.

وأضاف "الجيار" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن  أى شخص يريد المشاركة فى منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب يأتى أولا للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومعه شهادة التوقيع الإلكترونى وأن تكون السلع والخدمات الخاصة به مصنفة بكود معين، باعتبار أن كل سلعة سيكون لها تكويد.

وتابع أن عملية التسجيل فى المنظومة تتم بوجود  مسئول من كل شركة والبدء فى إرسال إيميل إلى المصلحة أو الموقع الرسمي لها، بالإضافة إلى تحضير البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة والتسجيل الخاص بالشركة و خطاب تفويض من الشركة إلى المدير المسئول مع المصلحة.


وأكد أن مصلحة الضرائب ستقوم باستقبال الأيميل الخاص بالشركة، وإذا كانت المستندات سليمة ستقوم المصلحة بإرسال إيميل أخر للشركة لتحديد موعد من أجل إنشاء الملف الرقمي، وخلال يومين سيتم إرسال إيميل للممول مرة أخرى وسيكون من خلاله دعوة للاشتراك فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
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