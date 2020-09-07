الصحة تستعد لانتخابات النواب.. موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي للمرشحين ..وخط ساخن للرد على الاستفسارات

-وزيرة الصحة :

- ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

- تقديم كافة التيسيرات خلال عملية توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح

- موقع إلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي

- حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات

- خط ساخن للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبي





استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأحد، لوضع ضوابط توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، وذلك بديوان عام الوزارة.





وهنأت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على نجاح الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن البناء التشريعي والمؤسسات التشريعية أحد ركائز الدولة المصرية القوية.



