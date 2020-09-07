قطعة من الجنة.. شاهد سيول سانت كاترين ترسم لوحات فنية تخطف الأنظار

حولت السيول والامطار الغزيرة التي سقطت امس علي سانت كاترين المدينة المقدسة ، الي بحيرات وانهار صغيرة من المياه سارت في مجراها الطبيعي علي شكل انهار في الوديان الجبليه .





وقد خرج سكان سانت كاترين، يحتفلون بسقوط الامطار والسيول الصيفية لثاني مرة خلال اسبوع ، والتي يشاهدونها لاول مرة منذ سنوات طويلة.









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وقال الشيخ احمد ابو راشد احد مشايخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين ، إن السيول كانت نقمة واصبحت الان نعمة ، بعد إنشاء السدود والبحيرات عن طريق المنظمة العربية للتنمية الزراعية.





واضاف الشيخ حميد ابو غلبة احد مشايخ سانت كاترين، أنه لاول مرة نشهد سيولا صيفيه عارمة في كل وديان سانت كاترين وهي خير من الله قادم بعد بناء السدود والبحيرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .



