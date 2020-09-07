AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منذ بداية المرحلة الثانية..260 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة جنوب الوادي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:26 م
معامل التنسيق الإلكتروني
معامل التنسيق الإلكتروني
Advertisements
يوسف رجب

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني، بجامعة جنوب الوادي بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة، منذ بدء المرحلة الثانية من التنسيق 260 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات.


وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلتزام الطلاب وأولياء أمورهم بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.


وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة جهزت ٣ معامل مزودة بحوالي ٥٠ جهاز حاسب آلى وأيضًا معمل بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم.


وأشار على فكرى، مدير مركز المعلومات، إلى أن حوالى 200 طالب وطالبة تقدموا لمعامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وحوالى 60 طالبا وطالبة تقدموا لمعمل التنسيق الإلكتروني بكلية التربية بالغردقة.


يذكر أن جامعة جنوب الوادي، جهزت عدد من المعامل، منذ بداية تنسيق الثانوية العامة، خدمة للطلاب و أولياء أمورهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة.. "جنوب الوادي" تجهز معامل التنسيق الإلكتروني

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الأولى .. فيديو

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي لمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة

غدًا .. معامل التنسيق الإلكتروني بجنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة

مبيحبش الرمادي.. نجل فؤاد المهندس: طول عمره الأستاذ واكتشف كبار الفنانين

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

رسائل مشفرة عبر الأفلام الإباحية.. تفاصيل مثيرة تظهر لأول مرة عن شبكة بن لادن الإرهابية

هتتسحب منك..خالد صديق يكشف شروط الإخلال بالوحدة السكنية

بسبب معقم يدين.. سيدة تصاب بحروق من الدرجة الأولى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

بعد عودته للتدريبات.. سعر ومواصفات سيارة محمود كهربا.. صور