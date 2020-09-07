منذ بداية المرحلة الثانية..260 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم بمعامل جامعة جنوب الوادي

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني، بجامعة جنوب الوادي بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة، منذ بدء المرحلة الثانية من التنسيق 260 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلتزام الطلاب وأولياء أمورهم بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة جهزت ٣ معامل مزودة بحوالي ٥٠ جهاز حاسب آلى وأيضًا معمل بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم.



وأشار على فكرى، مدير مركز المعلومات، إلى أن حوالى 200 طالب وطالبة تقدموا لمعامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وحوالى 60 طالبا وطالبة تقدموا لمعمل التنسيق الإلكتروني بكلية التربية بالغردقة.

يذكر أن جامعة جنوب الوادي، جهزت عدد من المعامل، منذ بداية تنسيق الثانوية العامة، خدمة للطلاب و أولياء أمورهم.

