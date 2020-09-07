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محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:34 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة اسطبل عنتر العشوائية  بحي مصر القديمة. 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن  منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الإنتهاء من ازالتها قبل نهاية 2020.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة ٢٦٢ عقارا ونقل المستحقين إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .

واضاف المحافظ ان الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من ١٢٠ الف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى  ٢٤ الف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالاسمرات ا و ٢ و٣ والمحروسة ١ واهالينا ١ وروضة السيدة زينب.

وأكد المحافظ ان الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام.
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر.. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر.. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر.. صور
محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالات بـ اسطبل عنتر.. صور
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