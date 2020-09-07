ضبط 2 طن منظفات مجهولة المصدر ببرج العرب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملات مكثفة على المصانع غير المرخصة والمحلات التجارية في منطقة برج العرب، غرب المحافظة.





وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة و إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب بالقيام حملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط مصنع لتشكيل المعادن وبداخله مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات بمنطقة البرج الجديد بدون ترخيص. وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن منظفات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر.





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كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع منتجات كهربائية(ريسفر ) مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض علي النائب العام.





يأتي هذا بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة والمحلات التجارية لمحاربة السلع المجهولة المصدر وحماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى وحماية للاقتصاد القومي.