AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 2 طن منظفات مجهولة المصدر ببرج العرب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:06 م
منظفات مجهولة المصدر
منظفات مجهولة المصدر
Advertisements
أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملات مكثفة على المصانع غير المرخصة والمحلات التجارية في منطقة برج العرب، غرب المحافظة.


وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة حمادة جودة مدير الإدارة و إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث تموين برج العرب بالقيام حملات بنطاق الادارة أسفرت عن ضبط مصنع لتشكيل المعادن وبداخله مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات بمنطقة البرج الجديد بدون ترخيص. وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن منظفات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر. 


اقرأ أيضا:

جمع 1.5 مليون جنيه.. ضبط موظف نصب على راغبي تملك الوحدات السكنية


كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع منتجات كهربائية(ريسفر ) مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل إحدى المحلات.


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض علي النائب العام.


 يأتي هذا بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة والمحلات التجارية لمحاربة السلع المجهولة المصدر وحماية للمستهلك المصرى من الغش التجارى وحماية للاقتصاد القومي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 9000 لتر سولار و4250 ماسك مجهول المصدر في الإسكندرية

تحرير 310 محاضر تموينية بالمنوفية خلال عيد الأضحى

ضبط 5 أطنان فاسدة من الأسماك المملحة بمصنع ببرج العرب

تحرير 272 قضية تموينية وضبط 600 ألف ماسك طبى غير مطابق للمواصفات خلال أسبوع بالمنوفية

تموين الإسكندرية: ضبط مصنع قطع سيارات غير مرخص ببرج العرب

تموين الإسكندرية: ضبط مصنع مواد غذائية فاسدة ببرج العرب

ترشيحاتنا

سامي ردا على رحيله عن نادي طنطا: تاريخي معروف وتدريبي لسموحة جاء بعد الاستقالة

نائب وزير التعليم: لن نخفض المناهج ولا ساعات الدراسة في العام الدراسي الجديد

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

ضرب الحكم بالكورة| القصة الكاملة لاستبعاد ديوكوفيتش من بطولة أمريكا المفتوحة.. فيديو

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس نهاية الأسبوع

نشرة الفن.. وفاة الفنانة عايدة كامل.. وكسر في قدم هبة الأباصيري بعد تعرضها لحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع