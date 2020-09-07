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رياضة

جريندو يقود هجوم حرس الحدود في مواجهة الأهلي بالدوري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:12 م
الاهلي وحرس الحدود
الاهلي وحرس الحدود
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محمد رشاد
أعلن محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في المباراة التي ستقام على استاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل حرس الحدود كلا من : حراسة المرمى : أحمد السعدني، خط الدفاع : حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي، خط الوسط : حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز، خط الهجوم : محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه،

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من "محمود رضا - عبد الله جمعة - عمرو الحلواني - مؤمن عوض - أيوب بن عوض - محمد أدهم - توني لوكاسا - نانا أنتوي - أحمد شرويدة".
 
ويتربّع الأهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ 26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في آخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الإسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

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