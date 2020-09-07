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محافظات

لجنة متابعة الموقف الخدمي في بني سويف تواصل زياراتها الميدانية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:52 م
لجنة متابعة الموقف
لجنة متابعة الموقف الخدمي
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محمد عبدالحليم
تواصل لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية وكذا الإشغالات المخالفة،ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن،والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها . 
                            
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وفي هذا السياق  قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروي بياض العرب شرق النيل مركز بني سويف وذلك برئاسة  محمد جبر معاون الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،فقد تم المرور الميداني على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية ، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية . 

حيث زارت اللجنة قريتي بني سليمان والتل وتفقد عدد من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية،والتي شملت مقر الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومتابعة الحالة العامة للنظافة و الإشغالات بالقرى،حيث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية.

وتم توجيه مسئولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين،مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها. 

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