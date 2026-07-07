احتفالات إسرائيلية بفوز الأرجنتين| رسالة عاجلة من أحمد موسى للمغرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحذر اخوتنا في المغرب بأن هناك احتمال قوي لحدوث فساد ضد منتخب المغرب في مباراة فرنسا المقبلة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"هذه المؤامرة علشان فرنسا تكسب وتوصل في كأس العالم، منتخب المغرب قوي ويستحق الفوز لانه حقق انجازات كبيرة في كأس العالم".

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"علم منتخب الارجنتين مرفوع في شوارع تل أبيب دلوقتي والصهاينة يحتفلون بفوز منتخب الارجنتين.. رسائل الكابتن حسام حسن بالامس في المؤتمر الصحفي عن غزة اوجعت الصهاينة".