للرجال فقط.. دراسة: حقن التستوستيرون تساعدك على فقدان الوزن

توصلت دراسة ألمانية جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون، إلى أن حقن التستوستيرون يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير على المدى الطويل لدى الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة.
وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى انه شهد الرجال الذين يبلغ متوسط وزنها 18 حجرًا (114 كجم) انخفاضًا في وزنهم بمقدار 4 و 3 أرطال (27 كجم) على مدى عقد من الزمان أثناء تلقي حقن التستوستيرون كل ثلاثة أشهر.
وبالمقارنة وجد الباحثون، إن الرجال الذين لم يتلقوا العلاج بالتستوستيرون شهدوا زيادة وزنهم بما يقرب (6 كجم)لكل منهم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكد الباحثون، انه كلما زادت مؤشرات السمنة لدى الرجال كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من أربع مرات خلال فترة المتابع ، خاصةً من الأمراض المزمنة، مثل: النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.
وأشار الباحثون، إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تساعد في دفع حقن التستوستيرون كبديل لجراحة إنقاص الوزن؛ حيث يتم وصف العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT) للرجال الذين يعانون من انخفاض غير طبيعي في هرمون التستوستيرون، والذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج والدافع الجنسي.
وأضاف الباحثون، إلى انه من غير المعروف ما إذا كان العلاج سيفيد الرجال الذين لديهم مستويات صحية من هرمون التستوستيرون بخلاف تأثيره على النساء، والتي لم تستجيب أجسامهم للحقن، مع الأخذ في الاعتبار أن المستويات المرتفعة بشكل طبيعي من هرمون التستوستيرون لدى الإناث مرتبطة بزيادة الوزن وحب الشباب ونمو الشعر الزائد ومشاكل الخصوبة.
وتابع الباحثون، ان ارتفاع مستويات التستوستيرون الطبيعية تحدث في حالات، مثل: متلازمة تكيس المبايض (PCOS) واضطرابات الولادة، ويمكن إعطاء النساء أدوية التستوستيرون للمساعدة في علاج انقطاع الطمث ، عندما ينخفض هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى بشكل طبيعي.
وقال استشاري طب الذكورة الدكتور فريد سعد من برلين، ان علاج طويل الأمد لهرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون أدى إلى فقدان الوزن بشكل عميق ومستمر، مما قد يكون قد ساهم في خفض الوفيات والأمراض القلبية الوعائية.
تتمثل إحدى وظائف هرمون التستوستيرون الرئيسية زيادة نمو كتلة العضلات ، كما أنه يجبر الجسم على حرق الدهون في هذه العملية ، مما يساعد الناس على إنقاص الوزن، لذلك فإن الرجال الذين يعانون من نقص في الهرمون قد يكتسبون الوزن بسهولة أكبر بسبب اختلال التوازن بين اكتساب العضلات وفقدان الدهون.
ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة مانشستر، أن الرجال البدينين في المتوسط لديهم مستويات هرمون تستوستيرون أقل بنسبة 30 في المائة من الرجال ذوي الوزن الطبيعي.