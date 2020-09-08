للرجال فقط.. دراسة: حقن التستوستيرون تساعدك على فقدان الوزن

الرئيسية زيادة نمو كتلة العضلات ، كما أنه يجبر الجسم على حرق الدهون في هذه العملية ، مما يساعد الناس على إنقاص الوزن،

لذلك فإن الرجال الذين يعانون من نقص في الهرمون قد يكتسبون الوزن بسهولة أكبر بسبب اختلال التوازن بين اكتساب العضلات وفقدان الدهون.