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أخبار العالم

مسئول إماراتي: توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل خلال الشهر الجاري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات سيتم التوقيع عليه خلال الشهر الجاري، وبعدها سيتم تسيير رحلات مباشرة بين البلدين.

وأشار النعيمي إلى أن إسرائيل سوف تزيل معارضتها لشراء الإمارات مقاتلات إف 35 الأمريكية.

وطالب النعيمي بعدم المقارنة بين اتفاق السلام مع إسرائيل واتفاقيات السلام الأخرى، وقال نحن ننتظر حفل التوقيع على الاتفاق، وبعدها سيتم تسيير رحلات مباشرة، سترون تقدم سريع للغاية.

وأعرب المسؤول الإماراتي عن أمله في حضور قادة وزعماء عرب مراسم التوقيع على الاتفاق، وقال "لسنا واثقين مما إذا كانت هناك دول عربية أخرى ستشارك في الحفل، يعمل الأمريكيون على ذلك، ونحن نأمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من القادة العرب، فهذه فرصة لا ينبغي تفويتها".

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