مهارات الاتصال والتواصل الفعال بثقافة القليوبية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث عقد بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "مهارات الاتصال والتواصل الفعال وكيفية أداء المهام بإيجابية" ألقاها مسئول النشاط التى أوضحت تعريف الرسالة والمرسل، مهارات التواصل، وأهمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال في إدارة الذات وتحقيق النتائج الإيجابية، لغة الجسد ودورها في مهارات التواصل.





قدمت مكتبة الشموت ورشة حكى لكتاب "السلطان سيف الدين قطز بطل عين جالوت وقاهر المغول" تأليف علي محمد الصلابي، شاركت فيها مسئول النشاط وأوضحت أن الكتاب يتناول دولة المماليك وأصولهم ونشأتهم ونظام التدريب والتربية والتعليم والمراحل التي يمرون بها، كما تطرقت لنظام التخرج وإنهاء الدراسة ولغتهم ورابطة الأستاذية والزمالة بينهم وجهودهم في دحر الحملة الصليبية السابعة، وتحدث عن سلطنة علي بن المعز ، ثم تولي سيف الدين قطز، وترتيبه للأمور الداخلية.





نظم قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "الفهرسة الوصفية" القتها مسئولة النشاط تناولت فيها تعريف الفهرسة الوصفية بأنها تختص بوصف الملامح المادية لأوعية المعلومات بواسطة مجموعة من البيانات مثل المؤلف، عنوان الكتاب، بيانات طبعة ونشره، وغيرها من المعلومات التى تتيح للمستفيد التعرف على وعاء المعلومات وتكوين صورة مصغرة عنه قبل الاطلاع عليه وتمييزه عن غيره من المصادر لأوعية المعلومات، كما أوضحت أشكال الفهارس، وأنواع، وبيانات بطاقة الفهرس، وفقرات البطاقة وحقولها.



