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خبير أمنى : القوات المسلحة والشرطة ضحت بشبابها لعودة الاستقرار من جديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
خبير امنى
خبير امنى
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ريهام فيكتور
قال اللواء ايهاب يوسف ، الخبير الأمني ، إن جماعة الإخوان فى فترة حكمها لمصر كان معظم الشعب معتقد انهم يستطيعوا تطبيق ما يروجون إليه وسط المجتمع المصرى .

وأضاف إيهاب يوسف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه فى اقل من سنه تمرد الشعب المصرى فى ميدان التحرير ورفض حكمهم  .

وأشار الخبير الأمني ، إلى أن الجماعة لن تستقبل رفض الشعب المصرى لهم بصدر رحب ، وإنما بأرهاب وتدمير وتفجير شديد .

وتابع الخبير الأمني ، أنه لابد أن نسترجع ما كنا عليه تلك الفترة وما نحن الآن عليه ، مؤكدًا مصر كانت مستهدفة من عمليات الإرهاب ، بينما  القوات المسلحة والشرطة ضحت  بشبابها لعودة الاستقرار فى مصر من جديد .

وأكد أن القوات المسلحة  استطاعت الاختراق للمنظمات الإرهابية ، إلى جانب المجهود الضخم على الحدود الذى نتج عنه تعقيم  مصر فى العدائيات الخارجية ، موضحًا أن الشعب المصرى يعانى من بعض الأمور ولكنه يستطيع تحقيق رؤية خلال الفترة القادمة .
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