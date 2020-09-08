خبير أمنى : القوات المسلحة والشرطة ضحت بشبابها لعودة الاستقرار من جديد

قال اللواء ايهاب يوسف ، الخبير الأمني ، إن جماعة الإخوان فى فترة حكمها لمصر كان معظم الشعب معتقد انهم يستطيعوا تطبيق ما يروجون إليه وسط المجتمع المصرى .





وأضاف إيهاب يوسف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه فى اقل من سنه تمرد الشعب المصرى فى ميدان التحرير ورفض حكمهم .





وأشار الخبير الأمني ، إلى أن الجماعة لن تستقبل رفض الشعب المصرى لهم بصدر رحب ، و بأرهاب وتدمير وتفجير شديد . إنماوتفجير





وتابع الخبير الأمني ، أنه لابد أن نسترجع ما كنا عليه تلك الفترة وما نحن الآن عليه ، مؤكدًا مصر كانت مستهدفة من عمليات الإرهاب ، بينما القوات المسلحة والشرطة ضحت بشبابها لعودة الاستقرار فى مصر من جديد .



