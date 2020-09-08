خبير أمنى : القوات المسلحة والشرطة ضحت بشبابها لعودة الاستقرار من جديد

قال اللواء ايهاب يوسف ، الخبير الأمني ، إن جماعة الإخوان فى فترة حكمها لمصر كان معظم الشعب معتقد انهم يستطيعوا تطبيق ما يروجون إليه وسط المجتمع المصرى .
وأضاف إيهاب يوسف ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه فى اقل من سنه تمرد الشعب المصرى فى ميدان التحرير ورفض حكمهم .
وأشار الخبير الأمني ، إلى أن الجماعة لن تستقبل رفض الشعب المصرى لهم بصدر رحب ، وإنما بأرهاب وتدمير وتفجير شديد .
وتابع الخبير الأمني ، أنه لابد أن نسترجع ما كنا عليه تلك الفترة وما نحن الآن عليه ، مؤكدًا مصر كانت مستهدفة من عمليات الإرهاب ، بينما القوات المسلحة والشرطة ضحت بشبابها لعودة الاستقرار فى مصر من جديد .
وأكد أن القوات المسلحة استطاعت الاختراق للمنظمات الإرهابية ، إلى جانب المجهود الضخم على الحدود الذى نتج عنه تعقيم مصر فى العدائيات الخارجية ، موضحًا أن الشعب المصرى يعانى من بعض الأمور ولكنه يستطيع تحقيق رؤية خلال الفترة القادمة .