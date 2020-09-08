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استعدادات الداخلية لتأمين جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 | فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:03 م
استعدادات وزارة الداخلية
استعدادات وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة في إنتخابات مجل
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " اكسترا نيوز " ، لقطات من استعدادات وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

حيث انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلال 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، وهى الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
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