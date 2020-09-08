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اقتصاد

التموين: إنتاج الخبز البلدي يحتاج 10 ملايين طن قمح سنويا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:43 م
إنتاج الخبز البلدي
إنتاج الخبز البلدي
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محمد صبيح
قام اليوم الثلاثاء الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتفقد صومعة بني سلامة في محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع،  ونعماني نصر مستشار الوزير.
 
وأكد المصيلحي أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتمامًا بالغًا، نظرًا للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الإستهلاك السنوي لمصر من الأقماح  المستخدمة فى انتاج الخبز البلدي ما يقرب من ١٠ ملايين طن قمح سنويا، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطوره وحديثه وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعًا ملموسًا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزن استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمنا غذائيا حقيقيا داخل البلاد.

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وأكد المصيلحي أن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين ما يقرب من ٤.٥ شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من ٣.٦ مليون طن، مؤكدًا أن هذه الجولة التفقدية للصومعة تاتي فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.

وأضاف المصيلحي أن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشائها ١٧٠ مليون جنيه بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا على مساحة  ٣٣٧٠٠ متر مربع.

وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي ١٠٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج و مناطق الاستهلاك.


واستعرض باسيلي السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومنها اقدم صومعتين هي إمبابة ٦٠ الف طن 
وشبرا ١٠٠ الف طن وفي عام ٢٠٠٥ بلغت إجمالي السعات التخزينية ١٩٠ الف طن لتصل إلي ٧٠٠ الف طن في ٢٠١٢ وفي عام ٢٠٢٠ بلغت ٢ مليون و ٥٩٠ الف طن للشركة القابضة للصوامع فقط. 

واكد باسيلي أنه سيتم ضم صومعتي الصالحية وابوصير ١٢٠ الف طن وهي في المراحل التشغيلية إضافة إلي صوامع حقلية بسعة تخزينية ٥ آلاف طن .
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