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أخبار البلد

دعوة المستثمرين ورجال الأعمال.. وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بجنوب أفريقيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:52 م
وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بجنوب أفريقيا
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كريم الخطيب
استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحمد الفضلى سفير مصر في جنوب أفريقيا لبحث سبل دعم التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المماثلة لها فى دولة جنوب أفريقيا ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى . 

في بداية اللقاء هنأ الوزير "مرسى" السفير أحمد الفضلى  ودعا له بالتوفيق فى تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والإقتصادية بين مصر وجنوب إفريقيا، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها. 

كما قدم وزير الإنتاج الحربي ، نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات الخارجية التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

من جانبه قدم أحمد الفضلى سفير مصر بجنوب أفريقيا التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربى على تولى حقيبة الوزارة، مؤكد تطلعه إلى نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى جنوب أفريقيا. 

كما أكد على عزمه على دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال في دولة جنوب أفريقيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالًا خصبًا لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتى من منطلق حرص الوزارة  على تعزيز أواصر العلاقات مع كافة الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون ، كما يأتي عقد هذا اللقاء إيمانًا بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.
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